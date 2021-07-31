Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un Bolu'daki hazırlık kampı sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi
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31 Temmuz 2021 16:18
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bolu kampını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaklaşık bir aydır kampta bulunan Adana ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde son antrenmanını yaparken, İtalyan yıldız Mario Balotelli takımdan ayrı çalıştı.

Yeni transferlerin tamamının katıldığı çalışma öncesi teknik direktör Aybaba kısa bir toplantı yaparak, oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Takımın, gün içeresinde kaldıkları otelden ayrılarak Adana'ya hareket edeceği öğrenildi.


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