Adana Demirspor, Umut Meraş'ta sona yakın

Adana Demirspor, uzun bir süredir gündeminde yer alan Umut Meraş transferinde önemli mesafe kat etti.



Lacivert-Mavililer, Trabzonspor 'un da gündeminde olan oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlarken kulübüyle de birkaç pürüz dışında el sıkıştı.



Tarafların işe son noktayı koymak adına bu hafta içerisinde son kez bir araya geleceği belirtildi.







