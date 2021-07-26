Adana Demirspor, Umut Meraş'ta sona yakın

Süper Lig'e iddialı transferlerle girmeye hazırlanan Adana Demirspor, Umut Meraş transferinde de sona yaklaştı.

Abone Ol
Adana Demirspor, Umut Meraş'ta sona yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2021 12:10
Adana Demirspor, uzun bir süredir gündeminde yer alan Umut Meraş transferinde önemli mesafe kat etti.

Lacivert-Mavililer, Trabzonspor 'un da gündeminde olan oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlarken kulübüyle de birkaç pürüz dışında el sıkıştı.

Tarafların işe son noktayı koymak adına bu hafta içerisinde son kez bir araya geleceği belirtildi.




Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.