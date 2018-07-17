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Adana Demirspor, Traore'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Hamidou Traore'yi transfer etti.

Adana Demirspor, Traore'yi transfer etti
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17 Temmuz 2018 11:57
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen sezon Karabükspor'da forma giyen 21 yaşındaki Traore, mavi-lacivertli takıma transfer edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeni transferin camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Karabükspor takımında orta sahada oynayan genç ve başarılı bir ismi renklerimize kattık." ifadesini kullandı.

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