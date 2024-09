Adana Demirspor transfer yapamayacak!

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, ekonomik sıkıntılar ve transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle kadrosuna yeni bir isim katamayacaklarını duyurdu.



"TRANSFERLER İKİNCİ DEVRE!"



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Sancak "Evet, çok değerli Adana Demirspor taraftarları, bu yıl zor bir sezon geçirdik; oyunlarla, ihanetlerle dolu bir sezondu. Üstüne bir de ticari sorunlarım eklenince maalesef sezona bu şekilde başladık. Transfer tahtasını açmak için bugüne kadar uğraştık ama geldiğimiz noktada maalesef açamıyoruz. Parayı yatırsak bile 6 ay transfer yasağımız olacaktı. Şu an "bunu yaptım, şunu yaptım" diyecek durumda değilim. En azından mevcut durumu koruyup maksimum puanları alarak ikinci devre başlamadan transfer tahtasını açıp, gerekli transferleri yaparak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"OYUNU GÖRDÜM VE GERİ DÖNDÜM!"



Başkanlığı önce bırakıp sonra geri dönmesi hakkında bilgi veren Murat Sancak "Şundan herkes emin olsun ki, ben Murat Sancak, nasıl ilk geldiğim günden bugüne fedakârlık gösterdiysem, bundan sonra da göstermeye devam edeceğim. Şimdi bizlere düşen görev, hep birlikte kenetlenip bu süreci aşmaktır. Başka çaremiz yok. Bunun dışında hareket edenler, Adana Demirspor'a en büyük ihaneti yapmış olacaktır. Bazılarının kurduğu oyunu görerek başkanlığa hemen geri döndüm. Çünkü teker farklı olunca, benim Adana Demirspor'a ve taraftarlarına karşı sorumluluklarım var. O yüzden şu andan itibaren diyorum ki, hedefleri ve emelleri olanlar geri durun, size burada ekmek yok!" dedi.



"GELECEK SEZONA YENİ HEDEFLER!"



Gelecek sezona daha büyük hedeflerle başlayacaklarını söyleyen Murat Sancak "Adana Demirspor'a gönül verenler, her şeyi bir kenara bırakın ve hep birlikte bu girdaptan çıkalım. Başka bir seçeneğimiz yok. Ben, eskisinden daha fazla bu takım için çalışacağım. Yeniden yapılanma sürecine girdik; yeni profesyoneller aramıza katılacak. İnşallah bu yapılanmayla ve birliktelikle, 2025-2026 sezonuna yeni hedeflerle başlayacağız, daha yüksek hedeflere yöneleceğiz. Ama bu, sizsiz olmaz, hep birlikte başarabiliriz." açıklamasını yaptı.



"ADANA DEMİRSPOR'A SAHİP ÇIKIN!"



Taraftarlardan kulübe sahip çıkmalarını isteyen Murat Sancak "Şehirden tekrar söylüyorum: loca alın, çalışanlarınıza kombine alın, bilet alın, maç günlerinde çalışanlarınıza izin verin, hediyeleşmelerinizde Adana Demirspor ürünleri alın ve hediye edin. Tüm şehirle ve Türkiye'nin her yerinde gönül verenlerle birlikte, güzel günlere ulaşacağız. Var olan futbolcularımız, teknik heyet ve kalan çalışanlarımızla birlikte, futbolculara gereken ehemmiyeti göstererek, sizler de sahada 12. adam olarak üzerinize düşeni yapacağınızdan şüphem yok. Allah yar ve yardımcımız olsun." diyerek sözlerini noktaladı.





