Adana Demirspor Trabzonspor maçı İZLE (bein sports izle linki)

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.



33 yıldır deplasmanda yenilmiyor



Adana deplasmanında bugüne kadar 15 kez çıkan Trabzonspor, bu maçların 6'sından galibiyet, 4'ünden yenilgi alırken 5 kez beraberlik yaşadı. Trabzonspor Adana'da en son 33 yıl önce mağlup olmuştu.



Trabzonspor'un eksikleri



Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.



