Adana Demirspor Trabzonspor maçı HD izle canlı, ADS TS Canlı bein sports

Süper Lig 6. Hafta Adana Demirspor Trabzonspor beIN canlı maç linki, 12.09.22 Adana Demirspor Trabzonspor maçı izle, Adana Demirspor Trabzonspor maçı reklamsız canlı yayın izle, Adana Demirspor Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Digitürk beIN Sports 1 izle, Adana Demirspor Trabzonspor maçı canlı yayın linki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı beIN Sports maç izleme linki, beIN Adana Demirspor Trabzonspor canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Adana Demirspor Trabzonspor maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır.

12 Eylül 2022 21:16
Adana Demirspor Trabzonspor maçı HD izle canlı, ADS TS Canlı bein sports
beIN Sports Adana Demirspor Trabzonspor linkiSpor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Adana Demirspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




Adana Demirspor evinde gol yemiyor

Süper Lig'in dişli ekiplerinden Adana Demirspor, bu sezon evinde oynadığı son 3 Süper Lig maçını gol yemeden kazandı. Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Avcı, yabancı teknik adamlara kaybetmiyor

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, takımının başına geçtiği günden bu güne kadar yabancı hocaların çalıştırdığı takımlara yenilmedi. Avcı bu süreçte çıktığı 13 Süper Lig maçının 12'sini kazanırken geçen sezon Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.

Abdullah Avcı: "Hiç çekinmeyin, bunu yapın"

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Spor Toto Lig'de zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde oyuncularına uyarılar yaptı. "Hataların bedeli ağır oldu. Artık gerçek Trabzonspor'u herkese izletmeliyiz" diyen Avcı, "Evet, tüm kulvarlar zor olabilir, rakipler de güçlü olabilir ama bunların hiçbiri bahane olamaz. Biz kaliteli bir takımız. Ferencvaros maçı geride kaldı. Şimdi önümüze bakmalıyız" ifadelerini kullandı. Sahada diri, birbiriyle yardımlaşan ve daha fazla boş koşu yapan bir Trabzonspor olması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Daha fazla rakibin arkasına ve kenarlardan ceza sahasının içindeki hedefe doğru paslar atmalıyız. Kaliteli ayaklara sahibiz. Uzaktan şut çekmekten de geri durmayın. Fark yaratın. Gerçek Trabzonspor'u artık herkese izletmeliyiz" diye konuştu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kararı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Adana Demirspor maçında 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde kale mevkisiyle ilgili kararını verdi. Trabzonspor'da son 3 resmi karşılaşmada kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye teslim eden Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçıyla birlikte geri dönüyor. Tecrübeli file bekçisinin sakatlığını tamamen atlattığı ve kaleyi devralmaya hazır olduğu belirtildi. Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de 3, Süper Kupa'da 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 6 maçta görev yaptı.

Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Ligde 3 galibiyet, bir beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Eksikler
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Djaniny, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor
Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Gökhan, N'Diaye, Onyekuru, Belhanda, Yusuf, Dzyuba

Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Maxi Gomez



Trabzonspor rakibi karşısında üstün

Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor'la oynadığı son 8 lig maçının 7'sini kazandı, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor ayrıca Adana Demirspor deplasmanına çıktığı son 4 maçta da yenilmedi.

Diğer Haberler

Omar Norveç Milli Takımı'na seçildi Dünya Futbolu Omar Norveç Milli Takımı'na seçildi
Nasıl yapılır? E-Devlet Doğalgaz yardım talebi oluşturma ve sorgulama (13 Eylül Salı) Genel Haber Nasıl yapılır? E-Devlet Doğalgaz yardım talebi oluşturma ve sorgulama (13 Eylül Salı)
E-Devlet doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? (13 Eylül Salı) Genel Haber E-Devlet doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? (13 Eylül Salı)
Sigaradaki 2 TL'lik zamdan sonra yeni fiyatlar Genel Haber Sigaradaki 2 TL'lik zamdan sonra yeni fiyatlar
Türkiye'nin en ucuza satılan sigarası kaç para (UCUZ SİGARA) Genel Haber Türkiye'nin en ucuza satılan sigarası kaç para (UCUZ SİGARA)
Türkiye'nin en pahalı sigarası ne kadar kaç para? Genel Haber Türkiye'nin en pahalı sigarası ne kadar kaç para?
Sigaraya yeni zam geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaralar kaç paraya yükseldi (13 Eylül Salı) Genel Haber Sigaraya yeni zam geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaralar kaç paraya yükseldi (13 Eylül Salı)
SİGARAYA ZAM AÇIKLANDI | 2022 TEMMUZ SİGARA ZAMMI (13 Eylül Salı) Genel Haber SİGARAYA ZAM AÇIKLANDI | 2022 TEMMUZ SİGARA ZAMMI (13 Eylül Salı)
Sigarada fiyat değişikliği ne oldu? Sigara son zamlı fiyatlardan sonra ne kadar? (13 Eylül Salı) Genel Haber Sigarada fiyat değişikliği ne oldu? Sigara son zamlı fiyatlardan sonra ne kadar? (13 Eylül Salı)
Daha fazla göster
1 Judoda kaybedilen ivme bu yıl telafi edilecek
2 Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
3 BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif
4 Sumoda koronavirüs etkisi
5 Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif
6 4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
9 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
yukarı ok