Adana Demirspor Trabzonspor maçı canlı izle (beİN Sports maç link)

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Süper Lig Adana Demirspor Trabzonspor izle! Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Adana Demirspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







Adana Demirspor Trabzonspor maçı hakemi



Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.



33 yıldır deplasmanda yenilmiyor



Adana deplasmanında bugüne kadar 15 kez çıkan Trabzonspor, bu maçların 6'sından galibiyet, 4'ünden yenilgi alırken 5 kez beraberlik yaşadı. Trabzonspor Adana'da en son 33 yıl önce mağlup olmuştu.



Trabzonspor'un eksikleri



Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.



Muhtemel 11'ler



Adana Demirspor

Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.



Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, Kouassi, Cornelius







32. randevu



Adana Demirspor ile Trabzonspor bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.







Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Adana Demirspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.Adana deplasmanında bugüne kadar 15 kez çıkan Trabzonspor, bu maçların 6'sından galibiyet, 4'ünden yenilgi alırken 5 kez beraberlik yaşadı. Trabzonspor Adana'da en son 33 yıl önce mağlup olmuştu.Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, Kouassi, CorneliusAdana Demirspor ile Trabzonspor bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.

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