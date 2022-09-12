Adana Demirspor Trabzonspor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

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Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Ligde 3 galibiyet, bir beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Eksikler Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Djaniny, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor'la oynadığı son 8 lig maçının 7'sini kazandı, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor ayrıca Adana Demirspor deplasmanına çıktığı son 4 maçta da yenilmedi.
Adana Demirspor evinde gol yemiyor
Süper Lig'in dişli ekiplerinden Adana Demirspor, bu sezon evinde oynadığı son 3 Süper Lig maçını gol yemeden kazandı. Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.
Avcı, yabancı teknik adamlara kaybetmiyor
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, takımının başına geçtiği günden bu güne kadar yabancı hocaların çalıştırdığı takımlara yenilmedi. Avcı bu süreçte çıktığı 13 Süper Lig maçının 12'sini kazanırken geçen sezon Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.
Abdullah Avcı: "Hiç çekinmeyin, bunu yapın"
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Spor Toto Lig'de zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde oyuncularına uyarılar yaptı. "Hataların bedeli ağır oldu. Artık gerçek Trabzonspor'u herkese izletmeliyiz" diyen Avcı, "Evet, tüm kulvarlar zor olabilir, rakipler de güçlü olabilir ama bunların hiçbiri bahane olamaz. Biz kaliteli bir takımız. Ferencvaros maçı geride kaldı. Şimdi önümüze bakmalıyız" ifadelerini kullandı. Sahada diri, birbiriyle yardımlaşan ve daha fazla boş koşu yapan bir Trabzonspor olması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Daha fazla rakibin arkasına ve kenarlardan ceza sahasının içindeki hedefe doğru paslar atmalıyız. Kaliteli ayaklara sahibiz. Uzaktan şut çekmekten de geri durmayın. Fark yaratın. Gerçek Trabzonspor'u artık herkese izletmeliyiz" diye konuştu.
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kararı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Adana Demirspor maçında 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde kale mevkisiyle ilgili kararını verdi. Trabzonspor'da son 3 resmi karşılaşmada kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye teslim eden Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçıyla birlikte geri dönüyor. Tecrübeli file bekçisinin sakatlığını tamamen atlattığı ve kaleyi devralmaya hazır olduğu belirtildi. Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de 3, Süper Kupa'da 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 6 maçta görev yaptı.