Adana Demirspor - Trabzonspor: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak.Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga.Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.Adana Demirspor ile Trabzonspor bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi.1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.Adana deplasmanında bugüne kadar 15 kez çıkan Trabzonspor, bu maçların 6'sından galibiyet, 4'ünden yenilgi alırken 5 kez beraberlik yaşadı.Trabzonspor Adana'da en son 33 yıl önce mağlup olmuştu.