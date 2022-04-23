Adana Demirspor - Trabzonspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor - Trabzonspor: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2022 19:26
Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

Adana Demirspor 11'i
Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga.

Trabzonspor 11'i: Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.






Trabzonspor'un eksikleri

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

32. randevu

Adana Demirspor ile Trabzonspor bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi.

1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.

33 yıldır deplasmanda yenilmiyor

Adana deplasmanında bugüne kadar 15 kez çıkan Trabzonspor, bu maçların 6'sından galibiyet, 4'ünden yenilgi alırken 5 kez beraberlik yaşadı.

Trabzonspor Adana'da en son 33 yıl önce mağlup olmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ