Adana Demirspor taraftarından memnun

Süper Lig'de oynadığı futbolla büyük beğeni alan Adana Demirspor'da taraftarlar da takımını yalnız bırakmıyor.



Bugüne kadar oynanan maçlar baz alınırken istatistikte de liderliği ele geçiren Trabzonspor 405.247 taraftar sayısıyla şampiyonluğa koşuyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe 348.247 taraftara oynadı. Galatasaray üçüncü sırada ve 328.632 doluluk oranıyla bugüne geldi. Beşiktaş 265.004 bine oynarken Adana Demirspor ise beşinci sırada ve 208.146 taraftarla oynadı.



Daha ilk yılında bu tablo yüzleri güldürdü. Özellikle Başkan Murat Sancak ile birlikte Teknik Direktör Montella ve oyuncular taraftardan hayli memnunlar. Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesinde de tribünler yine dolacak. Haber yayına hazırlandığı sırada ise 27 bine yakın bilet satılmıştı. Maç gününe kadar ise biletlerin bitmesi bekleniyor.(5 Ocak)





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