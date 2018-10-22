Adana Demirspor, Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

ELAZIĞSPOR'A 1-0 KAYBETTİ, FARK 7 PUANA ÇIKTI

Spor Toto 1. Lig takımlarından, Sportif Direktörile yolların ayrıldığını açıkladı.Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak imzalı açıklamada şu sözler kullanıldı;"Sportif Direktörümüz Tanju Çolak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tanju Çolak'a bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."Son olarak Elazığspor'a evinde 1-0 kaybeden Adana Demirspor, 9 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 16 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Mavi Şimşekler, ikinci Boluspor2un 7 puan gerisinde yer alıyor.