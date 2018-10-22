  •  
    Adana Demirspor'dan flaş Tanju Çolak kararı!
  •  
    F.Bahçe'de vakit doldu artık BANA müsade!..
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    İkinci Emre Belözoğlu olacak! Terim'in sürprizi

Adana Demirspor, Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Sportif Direktör Tanju Çolak ile yollarını ayırdı.

Kaynak: Sporx.com
Adana Demirspor, Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2018 22:48
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Sportif Direktör Tanju Çolak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak imzalı açıklamada şu sözler kullanıldı;

"Sportif Direktörümüz Tanju Çolak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tanju Çolak'a bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."

ELAZIĞSPOR'A 1-0 KAYBETTİ, FARK 7 PUANA ÇIKTI

Son olarak Elazığspor'a evinde 1-0 kaybeden Adana Demirspor, 9 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 16 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Mavi Şimşekler, ikinci Boluspor2un 7 puan gerisinde yer alıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için