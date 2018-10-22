Adana Demirspor, Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Sportif Direktör Tanju Çolak ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak imzalı açıklamada şu sözler kullanıldı;
"Sportif Direktörümüz Tanju Çolak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tanju Çolak'a bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."
ELAZIĞSPOR'A 1-0 KAYBETTİ, FARK 7 PUANA ÇIKTI
Son olarak Elazığspor'a evinde 1-0 kaybeden Adana Demirspor, 9 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 16 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Mavi Şimşekler, ikinci Boluspor2un 7 puan gerisinde yer alıyor.
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak imzalı açıklamada şu sözler kullanıldı;
"Sportif Direktörümüz Tanju Çolak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tanju Çolak'a bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."
ELAZIĞSPOR'A 1-0 KAYBETTİ, FARK 7 PUANA ÇIKTI
Son olarak Elazığspor'a evinde 1-0 kaybeden Adana Demirspor, 9 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 16 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Mavi Şimşekler, ikinci Boluspor2un 7 puan gerisinde yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın