Adana Demirspor, Süper Lig aşkına kazandı!

TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Akhisar, Adana Demirspor'u konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Süper Lig aşkına kazandı!
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10 Nisan 2021 20:55
TFF 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti.
 Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Yıldırım, Oğuz Kağan Çalışır

Akhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer (Dk. 88 Bertuğ Bayar), Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Sissoko (Dk. 73 Toure), Yusuf Cihat Çelik, Keita (Dk. 65 Onurcan Güler), Mert Özyıldırım (Dk. 88 Ayuk), Çekdar Orhan, Delarge

Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Sedat Şahintürk (Dk. 73 Ezeh), Gökhan İnler (Dk. 58 Traore), Hasan Kılıç (Dk. 73 İsmail Yüksek), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Yunus Akgün), Sinan Kurt (Dk. 58 Volkan Şen), Dibba

Goller: Dk. 16 Hasan Kılıç, Dk. 29 Sinan Kurt, Dk. 74 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor), Dk. 41 Sissoko, Dk. 53 Kadir Keleş (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Doğukan Nelik, Dk. 43 Keita (Akhisarspor)



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