Adana Demirspor sol bek Kaan Kanak'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sol bek oyuncusu Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İki sezon önce mavi-lacivertli formayı giydiği anımsatılan Kanak'ın son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynadığı belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İki sezon önce mavi-lacivertli formayı giydiği anımsatılan Kanak'ın son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynadığı belirtildi.