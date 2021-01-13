Adana Demirspor sol bek Kaan Kanak'ı transfer etti

Adana Demirspor, 2 sezon önce takımdan ayrılan sol bek Kaan Kanak'ın yeniden transfer edildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor sol bek Kaan Kanak'ı transfer etti
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13 Ocak 2021 04:59
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sol bek oyuncusu Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İki sezon önce mavi-lacivertli formayı giydiği anımsatılan Kanak'ın son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynadığı belirtildi.



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