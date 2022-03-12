Adana Demirspor, Sivasspor maçına hazır

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli futbolcular, tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını noktaladı.
Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor, pazar saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli futbolcular, tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını noktaladı.
Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor, pazar saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.