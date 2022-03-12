Adana Demirspor, Sivasspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, Sivasspor maçına hazır
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12 Mart 2022 19:06
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli futbolcular, tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını noktaladı.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor, pazar saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

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