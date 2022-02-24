Adana Demirspor, serisini sürdürme peşinde

Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Adana Demirspor, rakibini mağlup ederek, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, serisini sürdürme peşinde
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24 Şubat 2022 14:38
Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 14'üncü sıradaki Antalya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Adana Demirspor, Antalya ekibini de yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.

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