Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 14'üncü sıradaki Antalya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Adana Demirspor, Antalya ekibini de yenerek serisini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 14'üncü sıradaki Antalya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Adana Demirspor, Antalya ekibini de yenerek serisini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.