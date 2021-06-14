Adana Demirspor, Serdar Aziz'in peşinde

Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'i transfer etmek istiyor. Deneyimli futbolcunun gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

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Adana Demirspor, Serdar Aziz'in peşinde
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14 Haziran 2021 10:03
26 yıl sonra Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Serdar Aziz'i takımda görmek istiyor. Mavi Şimşekler'in başarılı savunmacıya ilk teklifi yaptığı kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre; 2.5 senedir Fenerbahçe forması giyen Serdar'ın da yeni bir maceraya sıcak baktığı ancak son kararını vermek için Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik adamının belli olmasını beklediği belirtildi.

30 yaşındaki stoperin Kanarya ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak yönetimin, Serdar'ın gitmek istemesi halinde kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Öte yandan Adana Demirspor, Harun Tekin için de girişimlerini sürdürüyor.




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