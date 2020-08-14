Adana Demirspor, Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA
Adana Demirspor, Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı
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14 Ağustos 2020 21:18
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta profesyonel olan 24 yaşındaki futbolcu ile 2 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sedat Şahintürk'ün kiralık olarak sırasıyla Balıkesirspor ve Denizlispor'da forma giydiği hatırlatıldı.

 


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