Adana Demirspor, Samet Aybaba ile imzaladı

TFF 1. Lig'de şampiyon olan Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Samet Aybaba ile imzaladı
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10 Mayıs 2021 16:47
TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak şampiyonumuz da büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz."



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