Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'yı transfer etti

Adana Demirspor, Trabzonspor'dan Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'yı transfer etti
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07 Temmuz 2022 21:47
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sağ kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

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