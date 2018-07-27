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Adana Demirspor, Pote'yi tekrar kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apoel'den ayrılan eski oyuncusu Mickael Pote'yi transfer etti.

Kaynak: Sporx.com
Adana Demirspor, Pote'yi tekrar kadrosuna kattı!
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27 Temmuz 2018 21:33
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, eski golcüleri Mickael Pote'yi Apoel'den transfer ettiklerini açıkladı.

Adana Demirspor, transferi sosyal medya hesabından ''Tekrar hoşgeldin kral'' paylaşımıyla duyurdu.

33 yaşındaki Beninli golcü, 2015-2017 yılları arasında Adana Demirspor'da oynamış, geçen sezon ise APOEL formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermişti.



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