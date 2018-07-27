Adana Demirspor, Pote'yi tekrar kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, eski golcüleri Mickael Pote'yi Apoel'den transfer ettiklerini açıkladı.
Adana Demirspor, transferi sosyal medya hesabından ''Tekrar hoşgeldin kral'' paylaşımıyla duyurdu.
33 yaşındaki Beninli golcü, 2015-2017 yılları arasında Adana Demirspor'da oynamış, geçen sezon ise APOEL formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermişti.
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Adana Demirspor, transferi sosyal medya hesabından ''Tekrar hoşgeldin kral'' paylaşımıyla duyurdu.
33 yaşındaki Beninli golcü, 2015-2017 yılları arasında Adana Demirspor'da oynamış, geçen sezon ise APOEL formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın