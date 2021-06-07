Adana Demirspor, Poldi ve Linnes'in peşinde!

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da, transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.



Teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda İtalyan Mario Balotelli'yle görüşmelerini sürdüren mavilacivertliler, ligi tanıyan isimlerle de temasa geçecek. Adana Demir'in Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Martin Linnes ve geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'la yollarını ayıran Lukas Podolski'yi de takibe aldığı öğrenildi. Savunmanın sağına takviye yapmak isteyen Mavi Şimşekler'in, ilk olarak 29 yaşındaki Norveçli milli oyuncu Linnes'le görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 2016 yılında Galatasaray'a imza atan Linnes'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve sarı-kırmızılı ekip tecrübeli isimle sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.



MİRLİND DAKU SÜRPRİZİ



Mavi Şimşekler'in gündemine gelen diğer isim olan Lukas Podolski ise geçtiğimiz günlerde 2020 ocak ayından beri formasını giydiği Antalyaspor'dan ayrıldığını açıklamıştı. Türkiye'de mutlu olduğunu belirten 36 yaşındaki Almanyalı hücumcunun, Adana Demirspor'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Adana Demir yönetiminin önümüzdeki günlerde iki isimle ilgili somut adımlar atması bekleniyor. Öte yandan 23 yaşındaki Kosovalı forvet Mirlind Daku'nun kulübe önerildiği ifade edildi. Bonservisi Hırvat ekibi NK Osejek'te bulunan Daku, geçen sezon Kosova Ligi'nde KF Ballkani formasıyla 35 karşılşamada 31 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.



Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da 36 karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki Podolski, 5 gol ve 2 asistle oynadı. Galatasaray'da geçen sezon 26 maçta forma giyen 29 yaşındaki Linnes, 4 asist yapma başarısı gösterdi.



