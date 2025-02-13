Adana Demirspor, olay maçtan sonra ilk kez sahada

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 26 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.
Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 26 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.
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