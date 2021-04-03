Adana Demirspor, milli aradan zaferle döndü!

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, konuk ettiği Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti ve son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor, milli aradan zaferle döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2021 20:56
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Keçiörengücü'nü ağırladı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 26. dakikada Dibba ve 90+4. dakikada Volkan Şen kaydetti.

Bu sonucun ardından son 5 maçında 4. galibiyetini alan Adana Demirspor, 52 puanla 3. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Keçiörengücü ise 46 puanla 7. sırada kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Akhisarspor deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise Altınordu'yu ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.