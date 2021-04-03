Adana Demirspor, milli aradan zaferle döndü!

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Keçiörengücü'nü ağırladı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 26. dakikada Dibba ve 90+4. dakikada Volkan Şen kaydetti.
Bu sonucun ardından son 5 maçında 4. galibiyetini alan Adana Demirspor, 52 puanla 3. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Keçiörengücü ise 46 puanla 7. sırada kaldı.
Adana Demirspor, gelecek hafta Akhisarspor deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise Altınordu'yu ağırlayacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 26. dakikada Dibba ve 90+4. dakikada Volkan Şen kaydetti.
Bu sonucun ardından son 5 maçında 4. galibiyetini alan Adana Demirspor, 52 puanla 3. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Keçiörengücü ise 46 puanla 7. sırada kaldı.
Adana Demirspor, gelecek hafta Akhisarspor deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise Altınordu'yu ağırlayacak.