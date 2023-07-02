Adana Demirspor, Midtsjö'yü istiyor!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'nün transfer edilmesini istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Midtsjö'yü istiyor!
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02 Temmuz 2023 13:13
Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da, takımdan ayrılacak oyuncu sayısı da bir hayli fazla.

Sarı-kırmızılılar, şimdiye kadar Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'a veda etmişti.

Yunus Akgün için Adana Demirspor ilgili olsa da teknik direktör Okan Buruk yerli olması nedeniyle Yunus'un ayrılmasına sıcak değil.

ADANA DEMİRSPOR MIDSTJO'YÜ İSTİYOR

Adana Demirspor'un Galatasaray'dan istediği tek isim Yunus Akgün değil.

Akdeniz ekibi, Galatasaray'dan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ile de ilgileniyor.

TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Yeni teknik direktör Kluivert'ın da Hollanda Ligi'nden tanıdığı orta sahayı takımında görmek istediği öğrenildi.

Adana Demirspor'un kısa süre içerisinde Midtsjö için sarı kırmızılılara teklif yapması bekleniyor.

SAMSUNSPOR DA İSTİYOR

Süper Lig'den Samsunspor'un da Midtsjö'ye ilgisi bulunuyor.

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