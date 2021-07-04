Adana Demirspor, Mario Balotelli ile anlaştı

Ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor'da bombalar ardı ardına patlıyor.



Younes Belhanda'yı kadrosuna katıp tüm dikkatleri üzerine çeken Güney ekibinde Mario Balotelli de imza aşamasına geldi. Adana Demirspor, dünyaca ünlü yıldızla çok büyük ölçüde el sıkıştı. İmzalar için kalan birkaç küçük pürüzün giderilmesi bekleniyor.



Taraftarlar pusuda Adana Demirsporlu taraftarlar ise özellikle sosyal medya üzerinden taarruzda! Organize bir şekilde dünyaca ünlü yıldızın sosyal medya hesaplarına mesaj yağdıran Demirsporlular, oyuncuya 'Come to Demirspor' etiketiyle baskı yapıyor.



Kısa bir süre içerisinde açıklanması beklenen İtalyan golcünün maliyeti 3 milyon Euro'ya yakın olacak.



Mario Balotelli transferi resmen gerçekleşirse; Younes Belhanda ile Balotelli, Nice şehrinden sonra Adana'da buluşacak.



"BALOTELLI İLE %85 ANLAŞTIK"



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamada " Balotelli'den menajeri yüzünden vazgeçtim. Ancak bize ulaştı ve gelmek istediğini söyledi. Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de başarılı olup Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz. Vereceğimiz paranın yarısını sponsorlar karşılayacak." dedi.



"GALATASARAY'DA NE YAŞADI, BİLEMEYİZ"



Younes Belhanda transferi hakkında da konuşan Murat Sancak "Belhanda çok kaliteli bir futbolcu. Galatasaray'da ne yaşadığını kimse bilemez. Belhanda çok iyi bir adam." ifadelerini kullandı.



"AKINTOLA İLE ANLAŞTIK"



Murat Sancak ayrıca "Hatayspor'da kiralık oynayan David Akintola ile anlaştık. Kulübü Midtjylland ile görüşüyoruz." dedi.



