Adana Demirspor maçının hakemi belli oldu

Adana Demirspor - CFR Cluj rövanş maçının hakemi Belçikalı Nathan Verboomen oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor maçının hakemi belli oldu
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24 Temmuz 2023 13:07
Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Romanya'nın CFR Cluj takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını Belçikalı Nathan Verboomen'in yöneteceği açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak maçta Verboomen'un yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Ruben Wyns üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Wesli De Cremer olacak.

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