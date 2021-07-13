Adana Demirspor, Lucas Castro'yu transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Lucas Castro'yu transfer etti
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13 Temmuz 2021 16:43
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Lucas Castro ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'te forma giymişti.


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