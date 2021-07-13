Adana Demirspor, Lucas Castro'yu transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Lucas Castro ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.
Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'te forma giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Lucas Castro ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.
Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'te forma giymişti.