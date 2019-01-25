Adana Demirspor Levent Ayçiçek ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Levent Ayçiçek'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Levent Ayçiçek, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Levent Ayçiçek, son olarak Almanya 2. Ligi takımlarından Greuther Fürth'te forma giymişti.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Levent Ayçiçek, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Levent Ayçiçek, son olarak Almanya 2. Ligi takımlarından Greuther Fürth'te forma giymişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın