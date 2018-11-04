Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Afjet Afyonspor'u ağırladı. Adana ekibi mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmanın ilk ve tek golünü Mickael Pote, 6 dakikada kaydetti ve bu gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.Adana Demirspor, 3 haftadır alınan mağlubiyetlerin ardından derin bir nefes almış oldu ve Spor Toto 1. Lig'de 19 puanla kendine 5. sırada yer buldu.Afjet Afyonspor ise kötü gidişe dur diyemezken üst üste 3. mağlubiyetini almış oldu.Afyonspor, bu sonuçla 11 puanla ligde 11. sırada kaldı.Adana Demirspor ligin 12. haftasında deplasmanda Altay'ın konuğu olacak.Afyonspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.