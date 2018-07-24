Adana Demirspor, Kosecki ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Polonyalı sol kanat oyuncusu Jakub Kosecki'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jakub Kosecki ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geride kalan sezon Polonya Ligi takımlarından Slask Wroclaw takımında forma giyen Kosecki, eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'nin oğlu.
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Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jakub Kosecki ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geride kalan sezon Polonya Ligi takımlarından Slask Wroclaw takımında forma giyen Kosecki, eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'nin oğlu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın