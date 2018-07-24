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Adana Demirspor, Kosecki ile anlaştı

Adana Demirspor, Polonyalı sol kanat oyuncusu Jakub Kosecki'yi renklerine bağladı

Kaynak: AA
Adana Demirspor, Kosecki ile anlaştı
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24 Temmuz 2018 23:10
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Polonyalı sol kanat oyuncusu Jakub Kosecki'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jakub Kosecki ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geride kalan sezon Polonya Ligi takımlarından Slask Wroclaw takımında forma giyen Kosecki, eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'nin oğlu.

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