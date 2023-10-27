29 Ekim

Adana Demirspor, Konya'yı ağırlayacak

Adana Demirspor, ligde sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Konya'yı ağırlayacak
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27 Ekim 2023 13:41
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 17 puanla haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 9 puanla 15. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'deki Beşiktaş'ı 4-2, Corendon Alanyaspor'u 4-0 ve Trabzonspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini sürdürememişti.

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