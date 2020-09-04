Adana Demirspor, Kerim Avcı'yı transfer etti

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Altay'da oynayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı renklerine bağladı

Haber; AA
Adana Demirspor, Kerim Avcı'yı transfer etti
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04 Eylül 2020 14:52
 TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Altay'da oynayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezonu Altay'da kiralık olarak geçiren, Sivasspor ve Gazişehir'de şampiyonluk yaşamış olan Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularından Kerim Avcı ile iki yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.



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