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Adana Demirspor, Karabük'te 3 puanı kaptı

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonun açılış maçında Adana Demirspor deplasmanda Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Adana Demirspor, Karabük'te 3 puanı kaptı
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10 Ağustos 2018 23:41
Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında Karabükspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Adana Demirspor 26. dakikada Galip Güzel ile bulduğu golle devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor, Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Ligin ikinci haftasında Adana Demirspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Karabükspor ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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