Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçındailekarşı karşıya geldi.Adana Demirspor 26. dakikada Galip Güzel ile bulduğu golle devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor, Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.Ligin ikinci haftasında Adana Demirspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Karabükspor ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.