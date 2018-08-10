Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında Karabükspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Adana Demirspor 26. dakikada Galip Güzel ile bulduğu golle devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor, Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Ligin ikinci haftasında Adana Demirspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Karabükspor ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Adana Demirspor 26. dakikada Galip Güzel ile bulduğu golle devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor, Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Ligin ikinci haftasında Adana Demirspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Karabükspor ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın