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Adana Demirspor Kage'yi kiraladı

Adana Demirspor, Herve Kage'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Adana Demirspor Kage'yi kiraladı
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20 Temmuz 2018 04:09
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Herve Kage'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, Belçika Pro League'de mücadele eden KV Kortrijk'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Kage'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Herve Kage, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'da kiralık olarak forma giyen Kage, 13 maça çıktı.

Bu arada, Herve Kage'nin 9 Temmuz'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile imzaladığı sözleşmenin feshedildiği öğrenildi.

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