Adana Demirspor, İtalyan golcüyü duyurdu!

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Davide Lanzafame'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Adana Demirspor, İtalyan golcüyü duyurdu!
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25 Ağustos 2020 19:38
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 33 yaşındaki forvet Davide Lanzafame'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada,, ''Adana Demirsporumuz Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Milli takım forması da giyen Lanzafame, Honved takımında iki kez üst üste gol kralı olmuştur.'' denildi.

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