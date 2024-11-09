Adana Demirspor: 'İstemediğimiz bir sonuç aldık'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Serkan Damla, "Sonuçlandırmada sıkıntı olunca istemediğimiz bir sonucu aldık." dedi.



Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başladıklarını ve ilk bölümde geriye çekilerek oynadıklarını söyledi.



Bu bölümde rakibe mahkum bir oyun oynadıklarını belirten Damla, "15. dakikadan sonra oyuncularımız çalıştıklarımızı planladığımız bir şekilde sahada uygulamaya başladı. Özellikle 15. dakikadan sonra oyunu domine ettik, topa sahip olduk, çok pozisyon vermeden pozisyon ürettik. Sonuçlandırmada sıkıntılarımız oldu. Lig tecrübesi az genç oyuncu kardeşlerimiz var. Tabii ki gün geçtikçe hem takım hem bireysel anlamda üstüne koyarak gidiyorlar. Ama gol atamadığımız için sahadan mağlup olarak ayrıldık. Oyuncu kardeşlerimizin sahadaki azmi, mücadelesi gayet iyiydi. Verilen her görevi layıkıyla yaptılar. Sonuçlandırmada sıkıntı olunca istemediğimiz bir sonucu aldık. Ligin boyu kısalıyor. Ligde galibiyeti olmayan tek takımız. Ama inancımızdan asla bir şey kaybetmedik. Oyunu geliştirerek sonuçlandırmada da daha çok çalışarak inşallah layık olduğu yerlere takımımızı taşıyacağız." şeklinde konuştu.







