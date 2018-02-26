Spor Toto 1. Lig'de pazar günü oynanan ancak yoğun yağış ve saha zeminindeki su birikintisi nedeniyle yarıda kalanilearasındaki maç, pazartesi günü 35. dakikadan itibaren oynandı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele Adana Demirspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.Maçın pazar günü oynanan bölümünde Adana Demirspor, 18. dakikada Sezer Özmen'in golüyle 1-0 öne geçti. İstanbulspor ise 26. dakikada Aldin Cajic ile durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmanın pazartesi günü oynanan bölümünde, dakikalar 81'i gösterdiğinde, Adana Demirsporlu Robert Ndip Tambe ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya penaltı düdüğünü çalarken, İstanbulsporlu futbolcular, uzun süre Robert Ndip Tambe'nin topu eliyle önüne aldığı yönünde itirazlarda bulundular ama karar değişmedi. İstanbulsporlu Wellington ise son adam olduğu gerekçesiyle penaltıya sebep olduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Adana Demirspor'da penaltı için topun başına bir dönem Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz geldi. Aydın Yılmaz'ın vuruşunu İstanbulspor kalecisi Okan Koçuk kurtarmasına rağmen, seken topu Batuhan İşçiler ağlara gönderdi ve 84. dakikadaki bu golüyle takımına galibiyeti getirdi.Bu galibiyetin ardından alt sıralarda yer alan Adana Demirspor puanını 27'ye yükseltti. Süper Lig hesapları yapan İstanbulspor 38 puanda kaldı.Spor Toto 1. Lig'de bir sonraki hafta fikstüründe Adana Demirspor, Eskişehirspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.