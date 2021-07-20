Adana Demirspor, imzaya çok yakın

Trabzonspor'un Brezilyalı ismi Flavio, Adana Demirspor'un radarında...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor, imzaya çok yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2021 13:54
Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, Trabzonspor'un Brezilyalı orta sahası Flavio'ya kanca attı. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içerisinde biteceği iddia edildi.

Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde durdurak bilmiyor. Dünya yıldızı Balotelli'nin transferinden sonra büyük sükse yapan ekip, bu kez Trabzonspor 'un istikrarlı oyuncularından Flavio'yu takibe aldı. Başkan Murat Sancak'ın yönetimi, oyuncunun transferine ilişkin görüşmeleri sürdürüyor.

Büyük ölçüde anlaşma sağlandı

Haber61'in geçtiği habere göre; Geçtiğimiz sezon 1.2 milyon Euro bedelle Bahia'dan Trabzonspor'a transfer edilen Flavio, 1 yılda değerini ikiye katladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın koşulsuz şartsız formayı bıraktığı oyuncu, sezon boyunca 34 maçta forma giydi. Adana Demirspor yönetimi, Karadeniz ekibinde 3 yıl daha kontratı bulunan Flavio'yu transfer etme niyetinde. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

1 gol, 2 asistle oynadı

Geçtiğimiz yıl bordo-mavili formayla 34 maça çıkan Flavio, 1 gol atarken 2 kez asist yaparak takımına katkı sağladı. İlk yılında Abdülkadir Parmak'ı kesen Brezilyalı önümüzdeki sezon Adana Demirspor formasıyla mücadele edebilir.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.