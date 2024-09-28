Adana Demirspor ilk galibiyetini arıyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de Bodrum FK'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor ilk galibiyetini arıyor
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28 Eylül 2024 13:54
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Bodrum Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de 7. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 6 puanla 13. sırada bulunan Bodrum FK'ye konuk olacak.

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen mavi-lacivertliler, lige bu sezon yükselen rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

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