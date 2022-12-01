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Adana Demirspor ile Sampdoria özel maç oynayacak

Adana Demirspor ile İtalya Serie A takımı Sampdoria, Adana'da özel maç oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor ile Sampdoria özel maç oynayacak
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01 Aralık 2022 17:15
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile İtalya Serie A takımı Sampdoria, Adana'da özel maç oynayacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Sampdoria, 15 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da özel maçta karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, taraftarlara açık olacak.

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