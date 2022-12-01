Adana Demirspor ile Sampdoria özel maç oynayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile İtalya Serie A takımı Sampdoria, Adana'da özel maç oynayacak.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Sampdoria, 15 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da özel maçta karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, taraftarlara açık olacak.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Sampdoria, 15 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da özel maçta karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, taraftarlara açık olacak.
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