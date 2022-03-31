Adana Demirspor iki eksikle çalıştı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-lacivertlilerin açıklamasına göre, Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, 3 grup halinde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Milli takımdan dönen Simon Deli ve Birkir Bjarnason da çalışmalara katıldı.
Milli takıma giden diğer oyuncular Yunus Akgün ve Arijanet Muric'in de antrenmanlara 1 Nisan Cuma günü katılacağı öğrenildi.
Mavi-lacivertlilerin açıklamasına göre, Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, 3 grup halinde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Milli takımdan dönen Simon Deli ve Birkir Bjarnason da çalışmalara katıldı.
Milli takıma giden diğer oyuncular Yunus Akgün ve Arijanet Muric'in de antrenmanlara 1 Nisan Cuma günü katılacağı öğrenildi.