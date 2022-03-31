Adana Demirspor iki eksikle çalıştı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mavi-lacivertlilerin açıklamasına göre, Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.



Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, 3 grup halinde taktik çalışma gerçekleştirildi.



Milli takımdan dönen Simon Deli ve Birkir Bjarnason da çalışmalara katıldı.



Milli takıma giden diğer oyuncular Yunus Akgün ve Arijanet Muric'in de antrenmanlara 1 Nisan Cuma günü katılacağı öğrenildi.





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