Adana Demirspor iki eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Adana Demirspor'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor iki eksikle çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2022 13:26
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertlilerin açıklamasına göre, Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, 3 grup halinde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Milli takımdan dönen Simon Deli ve Birkir Bjarnason da çalışmalara katıldı.

Milli takıma giden diğer oyuncular Yunus Akgün ve Arijanet Muric'in de antrenmanlara 1 Nisan Cuma günü katılacağı öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.