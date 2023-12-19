Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Gaziantep FK'nın gollerini 17. dakikada Arda Kızıldağ ve 54. dakikada Lazar Markovic kaydetti. Adana Demirspor'un golleri 72. dakikada Emre Akbaba, 73. dakikada Akintola'dan geldi.



Bu skorla birlikte Adana Demirspor 24, Gaziantep FK ise 16 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Gaziantep FK, Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.



(MAÇTAN DAKİKALAR)



7. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına doğru hareketlenen M'Bakata'nın pasında kale önünde topla buluşan Dragus'un çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.



17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Köşe atışı için topun başına geçen Markovic'in ortasında iyi yükselen Arda Kızıldağ, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



25. dakikada Yukatel Adana Demirspor gole yaklaştı. Yusuf Sarı'nın ceza yayına yakın bir noktadan savunmanın arkasına aşırttığı topu kale önünde kontrol eden Niang, şutunu çekti. Kaleci Magomedaliyev uzanarak topu kornere çeldi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU