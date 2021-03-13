TFF 1. Lig'in 26. haftasında üst sıraları zorlayan iki ekipten Adana Demirspor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 2-0 kazandı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Dibba ile 51. dakikada Gökhan İnler'den geldi.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 48 yaparak lider Giresunspor ile puan farkını 5'e düşürdü. 3 maç sonra yenilen İstanbulspor ise 47 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacakken, İstanbulspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.



