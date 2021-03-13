Adana Demirspor hızlandı: 3'te 3!

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor hızlandı: 3'te 3!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2021 20:55
TFF 1. Lig'in 26. haftasında üst sıraları zorlayan iki ekipten Adana Demirspor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 2-0 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Dibba ile 51. dakikada Gökhan İnler'den geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 48 yaparak lider Giresunspor ile puan farkını 5'e düşürdü. 3 maç sonra yenilen İstanbulspor ise 47 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacakken, İstanbulspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.