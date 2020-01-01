Adana Demirspor, Hasan Kılıç'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA
Adana Demirspor, Hasan Kılıç'ı transfer etti
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01 Ocak 2020 12:36
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Osmanlıspor forması giyen 27 yaşındaki Hasan Kılıç ile anlaşmaya varıldı.

Hasan, Osmanlıspor formasıyla bu sezon 12 maçta görev almıştı.

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