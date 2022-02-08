Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi istedi

Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye talip oldu.



NTV Spor'un haberine göre; Sezon sonu sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmesi halinde, Akdeniz ekibine transfer olacak.



30 Yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 12 maça çıkarken 250 dakika sahada kaldı. Gol ya da asist üretemedi.





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