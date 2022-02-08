Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi istedi

Transferin son gününde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi istedi
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08 Şubat 2022 14:25
Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye talip oldu.

NTV Spor'un haberine göre; Sezon sonu sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmesi halinde, Akdeniz ekibine transfer olacak.

30 Yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 12 maça çıkarken 250 dakika sahada kaldı. Gol ya da asist üretemedi.

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