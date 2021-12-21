Adana Demirspor Galatasaray izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

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21 Aralık 2021 19:42
Adana Demirspor Galatasaray izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
beIN Adana Demirspor Galatasaray Canlı izle ! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray Adana'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY TUTTUR'DA

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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Adana Demirspor Galatasaray maçı öncesi son durum

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgüç Türkalp. Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya 11. sırada girdi. Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.

35. randevu

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 34 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 8 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 27 gol bulabildi.

Adana'daki maçlar

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Adana'da yapılan 17 lig maçında ev sahibi ekip 6, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı. 



En farklı skorlar

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

Yaklaşık 27 yıl sonra ilk randevu

İki takım Süper Lig'de yaklaşık 27 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor ile son olarak 29 Nisan 1995'te karşılaştı. Ali Sami Yen Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

İki takımın eksikleri

Adana Demirspor'da eksik oyuncu bulunmuyor ancak Mario Balotelli, Jonas Svensson ve Samet Akaydın sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor
Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli



Galatasaray
İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Mohamed



Terim'in cezası devam ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Galibiyet hasreti 6 maç

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Yedi futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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