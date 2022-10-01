Adana Demirspor Galatasaray izle canlı yayın linki

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01 Ekim 2022 19:33
Adana Demirspor Galatasaray izle canlı yayın linki
Adana Demirspor Galatasaray reklamsız kesintisiz izle! Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana DEmirspor ile Galatasaray Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA






ADANA DEMİRSPOR  GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE




Galatasaray Adana Demirspor maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Adana Demirspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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Galatasaray Adana Demirspor maçı öncesi son durum

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi. Galatasaray ile aynı puanı toplayan Adana temsilcisi ise liderlik koltuğunda oturuyor.

Eksikler

Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Yusuf Demir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis



Adana Demirspor
Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

37. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol bulabildi.

Üst üste liderle karşılaşıyor

Galatasaray, ligde son 2 maçında liderlik koltuğunda oturan takımlarla oynayacak. Ligin 7. haftasında liderlik koltuğunda oturan Arabam.com Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi. Sekizinci haftaya ikinci sırada giren Galatasaray, bu kez de averajla önünde olan Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yunus Akgün, Adana Demirspor'a karşı

Galatasaray'da Yunus Akgün, son 2 sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana temsilcisine karşı forma giyecek. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, etkili performansı nedeniyle bu dönem sarı-kırmızılıların kadrosunda kaldı. Yunus, mavi-lacivertli formayla geçen sezon Galatasaray'a 2 lig maçında 3 gol attı. Milli futbolcu, bu kez sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı ter dökecek

Adana Demirspor'da 5 eski Galatasaraylı

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş 5 futbolcu bulunuyor. Mavi-lacivertli ekipte top koşturan Badou Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, daha önce farklı zamanlarda Galatasaray'da top koşturdu. Söz konusu oyuncular karşılaşmada eski takımlarına karşı üstünlük kurmak için mücadele edecek.

Son 5 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom"un galibiyet serisi 3 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

Adana'daki maçlar

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Adana'da yapılan 18 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 18 maçın 12'sinde gol atamadı.

En farklı skorlar

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

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