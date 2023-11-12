Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sakatlıklar nedeniyle savunmada sıkıntıları devam eden Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanını kazanmak ve yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Suat Arslanboğa oturacak.Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor, 30 puanlı Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.Süper Lig'de sahasında çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Emre, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, DzekoFenerbahçe'de; Fred, Emre Mor, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksandar Djiku, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi.Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin 38 maçta attığı 76 gole Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.İki takım Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 19 maçta kozlarını paylaştı.Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı.Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana Demirspor 16 kez gol sevinci yaşadı.