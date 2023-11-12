Haber Tarihi: 12 Kasım 2023 17:43 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 17:43

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz izle

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Fenerbahçe Adana Demirspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Adana Demirspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izleme detayları

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz izle
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Fenerbahçe Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe Adana Demirspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor evinde sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izleme detayları...

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ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE



ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Suat Arslanboğa oturacak.



Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor, 30 puanlı Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.

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GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Emre, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.


Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko



FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe'de; Fred, Emre Mor, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksandar Djiku, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.

SAVUNMADA SIKINTI SÜRÜYOR

Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.

Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.

39. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 38 maçta attığı 76 gole Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.

İki takım Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 19 maçta kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana Demirspor 16 kez gol sevinci yaşadı.

 

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