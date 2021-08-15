Adana Demirspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler

Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında sezonu açıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
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15 Ağustos 2021 20:43
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İki takımın eksikleri

Ev sahibi Adana Demirspor'da sakatlığı süren Metehan Mimaroğlu, Fenerbahçe'ye karşı forma giymeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan, Valencia ve Pelkas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Caner Erkin, Thiam, Sadık, Sinan Gümüş, Caulker, Zanka, Dirar, Lemos, Min Jae, Dirar, Burak Kapacak ve Çağatay Kurukalıp ise maç kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer alıyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor
Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli


Fenerbahçe
Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi-Samuel, İrfan Can, Mesut, Samatta



Yeni transferlerden bir ismin lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.

Adana Demirspor 26 yıl sonra

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.


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